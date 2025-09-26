Stand Loudspeaker Reviews

Sidebar 2: Associated Equipment Analog sources: Dr. Feickert Analogue Blackbird turntable with EMT 912-HI tonearm and EMT JSD 6 moving coil cartridge; Sorane SA-1.2 tonearm with Dynavector XX2A, Audio-Technica ART20, Denon DL-103, and Hana Umami Blue moving coil cartridges. SunValley EQ-1616D, MoFi MasterPhono, Prima Luna EVO 100, and Schiit Stjarna phono stages; EM/IA SUT 103.
Digital sources: dCS Lina with Master Clock, HoloAudio Spring 3 KTE, and Denafrips Terminator Plus DACs; TEAC VRDS-701T, Sparkler Audio S515t, and Shanling ET3 CD transports.
Preamplifier: HoloAudio Serene.
Power amplifiers: Parasound Halo A 21+, Pass Labs A25.
Loudspeakers: Falcon Acoustics Gold Badge LS3/5a, Voxativ Hagen2.
Cables: Digital: AudioQuest Diamond (USB and AES3), AudioQuest Cinnamon, Kimber Kable D60 (coax). Tonearm: AudioQuest Yosemite. Interconnect: AudioQuest Pegasus. Loudspeaker: Cardas Clear Beyond. AC: AudioQuest Tornado.
Accessories: AudioQuest Niagara 1000 power conditioner. Harmonic Resolution Systems M3X-1719-AMG isolation platform (for Parasound Halo A 21+); Sound Anchor Reference stands. Musical Surroundings Fozgometer V2; Riverstone Audio VTF gauge, Record Doctor disc cleaning brush; Audio-Technica stylus cleaner.—Herb Reichert
