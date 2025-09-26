Stand Loudspeaker Reviews

Radiant Acoustics Clarity 4.2 loudspeaker Associated Equipment

Sidebar 2: Associated Equipment

Analog sources: Dr. Feickert Analogue Blackbird turntable with EMT 912-HI tonearm and EMT JSD 6 moving coil cartridge; Sorane SA-1.2 tonearm with Dynavector XX2A, Audio-Technica ART20, Denon DL-103, and Hana Umami Blue moving coil cartridges. SunValley EQ-1616D, MoFi MasterPhono, Prima Luna EVO 100, and Schiit Stjarna phono stages; EM/IA SUT 103.
Digital sources: dCS Lina with Master Clock, HoloAudio Spring 3 KTE, and Denafrips Terminator Plus DACs; TEAC VRDS-701T, Sparkler Audio S515t, and Shanling ET3 CD transports.
Preamplifier: HoloAudio Serene.
Power amplifiers: Parasound Halo A 21+, Pass Labs A25.
Loudspeakers: Falcon Acoustics Gold Badge LS3/5a, Voxativ Hagen2.
Cables: Digital: AudioQuest Diamond (USB and AES3), AudioQuest Cinnamon, Kimber Kable D60 (coax). Tonearm: AudioQuest Yosemite. Interconnect: AudioQuest Pegasus. Loudspeaker: Cardas Clear Beyond. AC: AudioQuest Tornado.
Accessories: AudioQuest Niagara 1000 power conditioner. Harmonic Resolution Systems M3X-1719-AMG isolation platform (for Parasound Halo A 21+); Sound Anchor Reference stands. Musical Surroundings Fozgometer V2; Riverstone Audio VTF gauge, Record Doctor disc cleaning brush; Audio-Technica stylus cleaner.—Herb Reichert

Company Info

Nordic Hi-Fi A/S
Dali Alle 1
DK-9610 N&#248;rager
Denmark
support@radiantacoustics.com
radiantacoustics.com

ARTICLE CONTENTS

Radiant Acoustics Clarity 4.2 loudspeaker

Eversolo AMP-F10 power amplifier

Technics SC-CX700 active loudspeaker system

Cambridge EXN100 streaming D/A processor

Benz-Micro MC-20E II & MC Silver phono cartridges

Musical Fidelity A1 integrated amplifier

Eversolo DMP-A8 streaming preamplifier

WiiM Amp streaming D/A integrated amplifier

Cambridge Audio MXN10 streamer&#150;D/A processor

ARCAM Radia A25 integrated amplifier

Klipsch The Nines integrated loudspeaker system

Q Acoustics 5040 loudspeaker

Leak Stereo 230 integrated amplifier

Apple AirPods Pro 2 noise-canceling, wireless, in-ear headphones

MB Quart MB 280 loudspeaker

WiiM Mini streaming D/A preamplifier

Radiant Acoustics Clarity 4.2 loudspeaker

CH Precision C10 D/A processor

Re-Tales #58: A Succession Story in Toronto

Sound Chaser #2: Ozzie Osbourne, the Prince of Dark Melody

Harman Closes Sound United Deal

UK Hi‑Fi Show Live Returns to Ascot This Weekend

Recommended Components Fall 2025 Edition

A Poor Man's Audio Show Review

TEAC PD-507T Expands Reference 500 Series with Transport-Only CD Playback

B.audio Adds Optional MM/MC Phono Stage for Alpha One and B.dpr

Devialet Launches Phantom Ultimate: 108dB Flagship, 98dB Compact, Opéra de Paris Editions

Recording of October 2025: Shostakovich: <I>Complete String Quartets Vol. 2 | Nos. 6&ndash;12</I>

Denon, Marantz, Classé Recast HEOS Platform as “Powered by HEOS”

Analog Matters & the Modafferi Mod

Analog Corner #218: I've Been Everywhere, Man

September 2025 Classical Record Reviews

Advertisement
Advertisement
Advertisement