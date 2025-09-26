Stand Loudspeaker Reviews

Radiant Acoustics Clarity 4.2 loudspeaker Specifications

Sidebar 1: Specifications

Description: Two-way standmount loudspeaker. Drive units: waveguide-loaded custom AMT tweeter, 4" PURIFI Ushindi mid-woofer (PTT4.0X04-NLC-02). Two 4" PURIFI Ushindi passive radiators (PTT4.0PR-NF2-01). Crossover frequency: 2.3kHz. Frequency response: 40Hz–22kHz ±3dB. Nominal impedance: 4 ohms. Sensitivity: 78dB/2.83V/1m. Cabinet: 15mm MDF with 12mm aluminum front baffle. Recommended minimum amplifier power: 60W.
Dimensions: 6.46" (164mm) W × 10.24" (260mm) H × 7.64" D (194mm). Weight: 12.3lb (5.6kg).
Finish: Black or White Gloss (6-layers lacquer), Walnut veneer.
Serial numbers of units reviewed: AN-CL42WM0125240009, AN-CL42WM0125240010. Manufactured in Nørager, Denmark.
Price: $2998/pair. Sold direct. Free shipping worldwide. No added tax or duty. Thirty-day return. Warranty: 10 years.
Manufacturer: Nordic Hi-Fi A/S, Dali Alle 1, DK-9610 Nørager, Denmark. Email: support@radiantacoustics.com. Web: radiantacoustics.com.

