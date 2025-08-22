Floor Loudspeaker Reviews

Volti Audio Lucera loudspeaker Specifications

Sidebar 1: Specifications

Description: Three-way, reflex-loaded, floorstanding loudspeaker. Drive units: 1" polyimide-diaphragm compression-driver tweeter with ferrite magnet mounted to a 6" × 5¾" aluminum horn; 2" midrange compression driver with a dome-shaped composite diaphragm and neodymium magnet mounted to a cast-metal 12½" × 7¼" horn; 15" paper-cone woofer with neodymium magnet and cast aluminum frame. Crossover frequencies: 500Hz, 6kHz. Frequency range: 32Hz–20kHz. Nominal impedance: 8 ohms. Sensitivity: 99dB/2.83V/1m. Recommended power: 8–80Wpc.
Dimensions: 40" (1026mm) H × 18" (457mm) W × 14" (356mm) D. Weight: 110lb (49.9kg).
Finishes: Bosse Cedar, Rosewood, Red Gum, Blackened Ash. Grille: Premium Black Weave, Premium Gray Texture, Premium Tan Mix Weave, Premium Light Beige.
Serial numbers of units reviewed: #007, #008. Made in the USA.
Price: $12,900/pair. Sold direct. Warranty: One year.
Manufacturer: Volti Audio, 6100 Nashville Hwy., Baxter, TN 38544. Tel: (207) 314-1937. Email: voltiaudio@gmail.com. Web: voltiaudio.com.

