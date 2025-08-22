Floor Loudspeaker Reviews

Sidebar 2: Associated Equipment Analog sources: J.Sikora Standard Max Supreme turntable with KV9 Max Zirconium tonearm, Aidas Tru-Stone Gold Web cartridge.
Digital sources: Tascam CD-200 iL player, HoloAudio May DAC.
Preamplifiers: Rogue Audio RP-7 (line). Tavish Audio Design Adagio, Manley Chinook (phono), Allnic H-5500.
Power amplifier: Air Tight ATM-1 2024 Edition.
Integrated amplifiers: Unison Research S6, Riviera Labs Levante.
Loudspeakers: Voxativ Ampeggio 2024, DeVore Fidelity Super Nine.
Cables: Interconnects: AudioQuest Pegasus, Triode Wire Labs Spirit II (RCA). Speaker: Danacable, AudioQuest William Tell, Auditorium 23. Power: AudioQuest NRG Z, Triode Wire Labs Obsession NCF.
Accessories: Pro-Ject VC-S2 ALU, HumminGuru record cleaning machines; AOCISKA soft bristle brush; AudioQuest PQ-707 and IsoTek EVO3 Aquarius power conditioners; Salamander five-tier Archetype rack (2); Pangea audio rack; A/V RoomService Ltd. Equipment Vibration Protectors (EVPs); IKEA Aptitlig bamboo chopping boards (under turntable, preamp, power, and integrated amps); mahogany blocks (three to a stack), under IKEA bamboo boards.—Ken Micallef
