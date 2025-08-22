Floor Loudspeaker Reviews

Volti Audio Lucera loudspeaker Associated Equipment

Sidebar 2: Associated Equipment

Analog sources: J.Sikora Standard Max Supreme turntable with KV9 Max Zirconium tonearm, Aidas Tru-Stone Gold Web cartridge.
Digital sources: Tascam CD-200 iL player, HoloAudio May DAC.
Preamplifiers: Rogue Audio RP-7 (line). Tavish Audio Design Adagio, Manley Chinook (phono), Allnic H-5500.
Power amplifier: Air Tight ATM-1 2024 Edition.
Integrated amplifiers: Unison Research S6, Riviera Labs Levante.
Loudspeakers: Voxativ Ampeggio 2024, DeVore Fidelity Super Nine.
Cables: Interconnects: AudioQuest Pegasus, Triode Wire Labs Spirit II (RCA). Speaker: Danacable, AudioQuest William Tell, Auditorium 23. Power: AudioQuest NRG Z, Triode Wire Labs Obsession NCF.
Accessories: Pro-Ject VC-S2 ALU, HumminGuru record cleaning machines; AOCISKA soft bristle brush; AudioQuest PQ-707 and IsoTek EVO3 Aquarius power conditioners; Salamander five-tier Archetype rack (2); Pangea audio rack; A/V RoomService Ltd. Equipment Vibration Protectors (EVPs); IKEA Aptitlig bamboo chopping boards (under turntable, preamp, power, and integrated amps); mahogany blocks (three to a stack), under IKEA bamboo boards.—Ken Micallef

Company Info

Volti Audio
6100 Nashville Hwy.
Baxter
TN 38544
voltiaudio@gmail.com
(207) 314-1937
voltiaudio.com

ARTICLE CONTENTS

Volti Audio Lucera loudspeaker

Magico S5 2024 loudspeaker

Amphion Krypton 3X loudspeaker

Stenheim Alumine Two.Five loudspeaker

Canton Reference 5 loudspeaker

Grimm Audio LS1c active loudspeaker system

Focal Diva Utopia Wireless Streaming Active Loudspeaker

MoFi Electronics SourcePoint 888 loudspeaker

Wilson Audio Specialties The WATT/Puppy Loudspeaker

Estelon X Diamond Mk II loudspeaker

Sonus faber Sonetto V G2 loudspeaker

Monitor Audio Gold 300 6G loudspeaker

Avantgarde Duo SD iTRON G3 active loudspeaker

SVS Ultra Evolution Pinnacle loudspeaker

Piega Coax 811 Gen2 loudspeaker

Dynaudio Contour 30i loudspeaker

Volti Audio Lucera loudspeaker

Ideon Audio eos D/A processor

Spin Doctor #28: Kuzma and Westminster Lab

Re-Tales #57: Boutique Audio Gallery, an Oasis in Canada

Analog Corner #220: Rega's RP8 turntable Aims for Mass Extinction

Audio Advice Acquires The Sound Room

Innuos Nazar&#233; server/streamer

Velodyne Names Playback Distribution Exclusive U.S. Distributor

EISA Hi-Fi Awards 2025-2026

Recording of September 2025: <I>A Tribute to the King Of Zydeco</I>

"Premiumization"

August 2025 Classical Record Reviews

August 2025 Jazz Record Reviews

August 2025 Rock/Pop Record Reviews

Analog Corner #221: Trinity Electronic Design & Thrax Phono Preamplifiers

Treehaus Audiolab The Preamplifier

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement