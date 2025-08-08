Tube Preamp Reviews

Analog sources: J.Sikora Standard Max Supreme turntable with KV9 Max Zirconium tonearm. Aidas Tru-Stone Gold Web phono cartridge.
Digital sources: Tascam CD player, HoloAudio May DAC.
Preamplifiers: Tavish Audio Design Adagio, Manley Chinook (phono). Rogue Audio RP-7, Shindo Allegro.
Power amplifiers: AirTight ATM-1 2024E, Rogue Stereo 100.
Integrated amplifiers: Unison Research S6, Riviera Labs Levante.
Loudspeakers: Voxativ Ampeggio 2024, DeVore Fidelity Super Nine, Volti Audio Lucera.
Cables: Interconnect: AudioQuest Pegasus, Triode Wire Labs Spirit II (RCA). Speaker: DanaCable, AudioQuest William Tell, Auditorium 23. AC: AudioQuest NRG Z, Triode Wire Labs Obsession NCF.
Accessories: Pro-Ject VC-S2 ALU, HumminGuru record cleaning machines; AOCISKA soft-bristle dry record brush; AudioQuest PQ-707 and IsoTek EVO3 Aquarius power conditioners; Salamander five-tier Archetype rack (2); Pangea audio rack; A/V RoomService Equipment Vibration Protectors (EVPs); IKEA Aptitlig bamboo chopping boards (under turntable, preamp, power, and integrated amps); mahogany blocks (three to a stack) under bamboo boards.—Ken Micallef

Company Info

Treehaus Audiolab
909 Kings Hwy. West
Southport
CT 06890
(917) 855-9649
treehausaudiolab.com

