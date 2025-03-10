Digital Processor Reviews

Sidebar 1: Specifications Description: Two-channel D/A processor. Digital inputs: AES3, S/PDIF (RCA), TosLink, USB, Ethernet. Analog outputs: One stereo pair balanced (XLR), one stereo pair single-ended (RCA). Sample rates supported: USB to 384kHz, DSD64, 128, 256, Native or DoP. Conversion method: For PCM, choice of sigma-delta with 8× oversampling or R2R ladder; for DSD, choice of native, pure 1-bit DSD, or conversion to PCM. Jitter: 8ps at 48k, 6ps at 96k. Frequency response at 44.1kHz: 10Hz–20kHz, +0dB, –0.2dB. Power consumption: 30W.
Dimensions: 17" W (431mm) × 4.5" (114mm) H × 12" (304mm) D. Weight: 15lb (6.8kg).
Serial number of unit reviewed: 1132. Designed and built in USA.
Price: $16,500 (Classic finish). Number of US dealers: 14. Warranty: Two years, non-transferable.
Manufacturer: Bricasti Design, 2 Shaker Rd. J100, Shirley, MA 01464. Tel: (978) 425-5199. Email: info@bricasti.com. Web: bricasti.com.
