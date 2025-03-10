Digital Processor Reviews

Sidebar 2: Associated Equipment Digital sources: MacBook Air running Tidal, Roon, Qobuz. Bricasti M1 Series II DAC, Musical Fidelity M1 CDT, Pro-Ject CD Box RS 2 T CD transports.
Preamplifier: McIntosh C12000.
Power amplifier: McIntosh MC462 Quad Balanced Stereo.
Integrated amplifier: McIntosh MA252.
Loudspeakers: Wilson Audio Specialties The WATT/Puppy, Harbeth P3ESR.
Cables: Digital: AudioQuest Diamond AES3, Coffee USB; Interconnects: AudioQuest Fire, Sky; Speaker: AudioQuest Firebird, Robin Hood; AC: AudioQuest Dragon.
Accessories: AudioQuest Niagara 7000 power conditioner, Mapleshade equipment rack, IsoAcoustics isolation footers, Gingko Audio Cloud Platforms.—Sasha Matson
