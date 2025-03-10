Digital Processor Reviews

Bricasti Design M21 D/A processor Associated Equipment

Sidebar 2: Associated Equipment

Digital sources: MacBook Air running Tidal, Roon, Qobuz. Bricasti M1 Series II DAC, Musical Fidelity M1 CDT, Pro-Ject CD Box RS 2 T CD transports.
Preamplifier: McIntosh C12000.
Power amplifier: McIntosh MC462 Quad Balanced Stereo.
Integrated amplifier: McIntosh MA252.
Loudspeakers: Wilson Audio Specialties The WATT/Puppy, Harbeth P3ESR.
Cables: Digital: AudioQuest Diamond AES3, Coffee USB; Interconnects: AudioQuest Fire, Sky; Speaker: AudioQuest Firebird, Robin Hood; AC: AudioQuest Dragon.
Accessories: AudioQuest Niagara 7000 power conditioner, Mapleshade equipment rack, IsoAcoustics isolation footers, Gingko Audio Cloud Platforms.—Sasha Matson

Company Info

Bricasti Design
2 Shaker Rd. J100
Shirley
MA 01464
info@bricasti.com
(978) 425-5199
bricasti.com

ARTICLE CONTENTS

Bricasti Design M21 D/A processor

CH Precision C10 D/A processor

Ideon Audio eos D/A processor

Weiss DAC204 D/A processor

Fezz Equinox D/A processor

dCS Var&#232;se Music System D/A Processor

Ayre Acoustics KX-8 preamplifier

Cambridge EXN100 streaming D/A processor

Wattson Audio Madison LE D/A processor

EMM Labs DA2i D/A processor

Moon 891 streaming preamplifier

TEAC UD-701N streaming D/A preamplifier

NAD M66 streaming preamplifier

Linear Tube Audio Aero D/A processor

Eversolo DMP-A8 streaming preamplifier

Cambridge Audio MXN10 streamer&#150;D/A processor

Bricasti Design M21 D/A processor

Recommended Components Fall 2025 Edition

Octave Audio Jubilee preamplifier

Scott McGowan launches Sprout HiFi after 17 years at PS Audio

Qobuz Connect comes to BluOS for direct high-resolution app-to-player streaming

Gramophone Dreams #101: The Shanling ET3 CD transport

Rutherford Audio named TADL’s consumer distributor for Canada and the US

mbl has a new owner, says future is secure

Revinylization #69: Pablo Records via Granz and Kassem

Five-Alarm Fire Storms Resolution A/V in Red Hook, Brooklyn

Radiant Acoustics Clarity 4.2 loudspeaker

CH Precision C10 D/A processor

Re-Tales #58: A Succession Story in Toronto

Sound Chaser #2: Ozzie Osbourne, the Prince of Dark Melody

Harman Closes Sound United Deal

UK Hi‑Fi Show Live Returns to Ascot This Weekend

Advertisement
Advertisement
Advertisement