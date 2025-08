Solid State Power Amp Reviews

Technics SL-1200MKV with KAB 3-speed mod, fluid damping and tonearm wiring; Hana SL MKII cartridge. Philips AF-887 with Shure M97xe cartridge. dCS Bartók streaming DAC, Cambridge MXN10 streaming DAC, Oppo UDP-203 universal disc player.McIntosh MA6500.Amphion One18, Bowers & Wilkins 808.Butcherblock Acoustics equipment rack, SME turntable cable, various cables and connectors made by Belden, Canare, Mogami, Switchcraft, ITT Cannon, Neutrik, etc.—