Solid State Power Amp Reviews

PrimaLuna EVO 300 Hybrid power amplifier Associated Equipment

Sidebar 2: Associated Equipment

Analog sources: VPI HW-40 turntable, VPI 12" Fatboy tonearm, Lyra Etna λ Lambda cartridge; Pro-Ject Classic EVO turntable (with supplied tonearm), Ortofon Bronze Cadenza, Sumiko Amethyst cartridges.
Digital sources: MacBook Air running Tidal, Roon, Qobuz; Bricasti M1 Series II DAC; Musical Fidelity M1 CDT, Pro-Ject CD Box RS2 T transports.
Preamplification: McIntosh C12000.
Power amplifier: McIntosh MC462.
Integrated amplifier: McIntosh MA252.
Loudspeakers: Wilson Audio Specialties The WATT/Puppy, Harbeth P3ESR.
Cables: Digital: AudioQuest Diamond AES, Coffee USB. Interconnects: AudioQuest Fire, Sky. Speaker: AudioQuest Firebird, Robin Hood. AC: AudioQuest Dragon.
Accessories: AudioQuest Niagara 7000 power conditioner, Mapleshade equipment rack, Audiodesksysteme Vinyl Cleaner Pro, VPI Periphery Ring Clamp, IsoAcoustics isolation footers, Gingko Audio Cloud Platforms.—Sasha Matson

Company Info

PrimaLuna, Durob BV
P.O. Box 109
5250 Vlijmen
The Netherlands
(909) 310-8540
primaluna-usa.com

