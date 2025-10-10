Solid State Power Amp Reviews

Sidebar 2: Associated Equipment Analog sources: VPI HW-40 turntable, VPI 12" Fatboy tonearm, Lyra Etna λ Lambda cartridge; Pro-Ject Classic EVO turntable (with supplied tonearm), Ortofon Bronze Cadenza, Sumiko Amethyst cartridges.
Digital sources: MacBook Air running Tidal, Roon, Qobuz; Bricasti M1 Series II DAC; Musical Fidelity M1 CDT, Pro-Ject CD Box RS2 T transports.
Preamplification: McIntosh C12000.
Power amplifier: McIntosh MC462.
Integrated amplifier: McIntosh MA252.
Loudspeakers: Wilson Audio Specialties The WATT/Puppy, Harbeth P3ESR.
Cables: Digital: AudioQuest Diamond AES, Coffee USB. Interconnects: AudioQuest Fire, Sky. Speaker: AudioQuest Firebird, Robin Hood. AC: AudioQuest Dragon.
Accessories: AudioQuest Niagara 7000 power conditioner, Mapleshade equipment rack, Audiodesksysteme Vinyl Cleaner Pro, VPI Periphery Ring Clamp, IsoAcoustics isolation footers, Gingko Audio Cloud Platforms.—Sasha Matson
