Digital Processor Reviews

Sidebar 2: Associated Equipment Analog sources: Dr. Feickert Analogue Blackbird turntable with EMT 912-HI tonearm and EMT JSD 6 moving coil cartridge, Sorane SA-1.2 tonearm with a Nagaoka MP-200 moving Permalloy cartridge, plus Audio-Technica ART20, Dynavector XX2A, Benz Micro Gullwing SLR, Hana Umami Blue and SL MKII moving coils. PrimaLuna EVO 100, MoFi MasterPhono, Sunvalley EQ1616D, and Schiit Stjarna phono stages.
Digital sources: HoloAudio Spring3 LTE and May KTE (Level 3) DACs, dCS Lina DAC with Master Clock; TEAC VRDS-701T and Sparkler Audio S515t CD transports.
Preamplifier: HoloAudio Serene.
Power amplifiers: First Watt SIT-4, Parasound Halo A 21+, Elekit TU-8900.
Integrated amplifier: Linear Tube Audio Z10e.
Loudspeakers: Falcon Acoustics Gold Badge LS3/5a.
Headphones: Audeze CRBN.
Cables: Digital: Kimber Kable D60 (RCA), AudioQuest Cinnamon S/PDIF and USB. Interconnect: AudioQuest Pegasus and ThunderBird. Speaker: Cardas Clear Beyond. AC: AudioQuest Tornado, manufacturer's own.
Accessories: AudioQuest Niagara 1000 power conditioner; Harmonic Resolution Systems M3X-1719-AMG isolation platform for Parasound A 21+, Sound Anchor Reference speaker stands, Musical Surroundings V2 Fozgometer; Riverstone Audio VTF gauge, Dr. Feickert cartridge alignment protractor, Record Doctor disc cleaning brush, plus MoFi and Audio-Technica stylus cleaners.—Herb Reichert
