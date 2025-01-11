Integrated Amp Reviews

Sidebar 1: Specifications Description: Two-channel, "class-AD" integrated amplifier with phono stage. Inputs: 3 line-level RCA unbalanced, 1 line-level XLR balanced, 1 trigger. Outputs: Two pairs loudspeaker output terminals, subwoofer (RCA), trigger. Power output: 250Wpc into 4 or 8 ohms (21.15dB or 24.15dB). Frequency range: 20Hz–20kHz. Input impedance: 47k ohms unbalanced. Output impedance: 30 milliohms. Input sensitivity: 600mV for full output, RCA and XLR line inputs; 5mV phono input. Bandwidth: 20Hz–20kHz: ±0dB, 10Hz–66kHz: +0dB, –1dB. Damping factor, speaker output: >250. Tone control range: Bass (below 100Hz), Treble (above 10kHz): ±15dB.
Dimensions: 16.9" (429mm) W × 14" (355mm) D × 4" (103mm) H. Weight: 21lb (9.46kg).
Finishes: silver, black.
Serial number of unit reviewed: ESL404CB000044. Made in South Korea.
Price: $3395. Number of US dealers: 130. Warranty: Two years.
Manufacturer: Citech Co. Ltd./HiFi Rose, 11F, 932 Yangjaedaero, Songpa-gu, Seoul, South Korea. Tel: 82-1899-6042. Email: rose_services@hifirose.com. Web: hifiroseusa.com. US distributor: MoFi Distribution, North Las Vegas, NV 89032.
