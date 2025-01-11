Integrated Amp Reviews

HiFi Rose RA280 integrated amplifier Associated Equipment

Sidebar 2: Associated Equipment

Analog sources: Thorens TD 124 turntable with Korf TA-SF9R tonearm, HS-A02 ceramic headshell, Ortofon 2M Black LVB 250 MM cartridge, Kuzma CAR-30 MC cartridge with Grimm PW1 phono preamplifier.
Digital sources: Tascam CD-200 iL CD player, HoloAudio May DAC.
Integrated amplifiers: Riviera Labs Levante, Unison Research S6 Black Edition.
Loudspeakers: GoldenEar BRX, Voxativ Ampeggio 2024, Wharfedale Super Linton.
Cables: Interconnects: AudioQuest Pegasus and Firebird, Triode Wire Labs Spirit II (RCA), Spirit 75 S/PDIF (RCA/BNC). Speaker: Auditorium 23 (9'), AudioQuest William Tell Zero (10').
Accessories: Pro-Ject VC-S2 ALU, HumminGuru record cleaning machines; AOCISKA soft bristle brush; AudioQuest PQ-707 and IsoTek EVO3 Aquarius power conditioners; Salamander five-tier Archetype rack (2); Pangea audio rack; A/V RoomService Ltd. Equipment Vibration Protectors (EVPs); IKEA Aptitlig bamboo chopping boards; mahogany blocks (three to a stack) under IKEA boards.—Ken Micallef

Company Info

Citech Co. Ltd./HiFi Rose
11F, 932 Yangjaedaero
Songpa-gu, Seoul
South Korea
rose_services@hifirose.com
82-1899-6042
hifiroseusa.com

ARTICLE CONTENTS

