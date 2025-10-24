Stand Loudspeaker Reviews

Dynaudio Contour 20 Black Edition loudspeaker Associated Equipment

Sidebar 2: Associated Equipment

Digital sources: Roon Nucleus+ file server; Ayre Acoustics C-5xeMP universal player; MBL N31 CD player/DAC; Ayre Acoustics QA-9 A/D converter; NetGear Nighthawk router.
Power amplifiers: Parasound JCA100 Tribute monoblocks.
Integrated amplifiers: NAD M10, NAD M10 V3.
Loudspeakers: Dynaudio Contour 20, GoldenEar BRX, Magico S5 2024.
Cables: Digital: AudioQuest Vodka (Ethernet), AudioQuest Coffee (USB), DH Labs (1m, AES3). Interconnect: Ayre/Cardas (balanced). Speaker: AudioQuest Robin Hood. AC: AudioQuest Dragon Source & High Current; manufacturers' own.
Accessories: Ayre Acoustics Myrtle Blocks; ASC Tube Traps; RPG Abffusor panels; AudioQuest Niagara 5000 Low-Z Power/Noise-Dissipation System (amplifiers) and AudioQuest Niagara 1000 Low-Z Power/Noise-Dissipation System (source components). HDPlex linear power supply for Roon Nucleus+; AudioQuest Fog Lifters cable supports. AC power comes from two dedicated 20A circuits, each just 6' from breaker box.
Room: 20' (left side), 25' (right side) × 16' × 8'.—John Atkinson

Company Info

Dynaudio North America Inc.
500 Lindberg Ln.
Northbrook
IL 60062
(847) 730-3280
dynaudio.com

ARTICLE CONTENTS

Dynaudio Contour 20 Black Edition loudspeaker

Radiant Acoustics Clarity 4.2 loudspeaker

Audio Note AN-E/SPx Ltd. Field Coil loudspeaker

Gramophone Dreams #96: Falcon 2024 Limited Edition LS3/5a loudspeaker, Lyra Delos phono cartridge

Technics SC-CX700 active loudspeaker system

Gramophone Dreams #95: The Voxativ Hagen2 Monitor loudspeaker

Philharmonic Audio BMR Monitor loudspeaker

Brilliant Corners #25: Devon Turnbull and the Klipsch-Ojas kO-R1 loudspeaker

Totem Acoustic Element Fire V2 loudspeaker

PS Audio Aspen FR5 loudspeaker

Quad Revela 1 loudspeaker

Bowers & Wilkins 805 D4 Signature loudspeaker

Franco Serblin Accordo Goldberg loudspeaker

Gramophone Dreams #86: Harbeth P3ESR XD loudspeaker and Nelson subwoofer/stand

McIntosh ML1 MkII loudspeaker

Wharfedale Heritage Series 90th Anniversary Dovedale loudspeaker

Dynaudio Contour 20 Black Edition loudspeaker

T+A Symphonia streaming receiver

Re-Tales #59: Natural Sound's Half Century in Hi-Fi

Brilliant Corners #32: the Air Tight ATM-2Plus amplifier, Tube Rolling, and Joni Mitchell's <I>Hejira</I>

Analog Corner #216: The Power of Vinyl and the NVO SPA-II phono preamplifier

Grado adds Signature S750 with new S2 driver and "B" cushion

In Defense of Sticker Shock

Recording of November 2025: Zack Lober: <I>So We Could Live</I>

Crystal Cable introduces Infinite Dream cable series

The Skating Force Phenomenon

October 2025 Jazz Record Reviews

October 2025 Classical Record Reviews

October 2025 Rock/Pop Record Reviews

Analog Corner #217: AMG Viella 12 turntable and 12J2 tonearm, Teresonic Clarison Gold interconnect

PrimaLuna EVO 300 Hybrid power amplifier

Ossetra extends Mola Mola’s Trajectum platform in a half-size mono amp

Advertisement
Advertisement
Advertisement