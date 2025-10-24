Stand Loudspeaker Reviews

Sidebar 2: Associated Equipment Digital sources: Roon Nucleus+ file server; Ayre Acoustics C-5xeMP universal player; MBL N31 CD player/DAC; Ayre Acoustics QA-9 A/D converter; NetGear Nighthawk router.
Power amplifiers: Parasound JCA100 Tribute monoblocks.
Integrated amplifiers: NAD M10, NAD M10 V3.
Loudspeakers: Dynaudio Contour 20, GoldenEar BRX, Magico S5 2024.
Cables: Digital: AudioQuest Vodka (Ethernet), AudioQuest Coffee (USB), DH Labs (1m, AES3). Interconnect: Ayre/Cardas (balanced). Speaker: AudioQuest Robin Hood. AC: AudioQuest Dragon Source & High Current; manufacturers' own.
Accessories: Ayre Acoustics Myrtle Blocks; ASC Tube Traps; RPG Abffusor panels; AudioQuest Niagara 5000 Low-Z Power/Noise-Dissipation System (amplifiers) and AudioQuest Niagara 1000 Low-Z Power/Noise-Dissipation System (source components). HDPlex linear power supply for Roon Nucleus+; AudioQuest Fog Lifters cable supports. AC power comes from two dedicated 20A circuits, each just 6' from breaker box.
Room: 20' (left side), 25' (right side) × 16' × 8'.—John Atkinson
