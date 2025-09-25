Digital Processor Reviews

CH Precision C10 D/A processor Specifications

Sidebar 1: Specifications

Description: Two-chassis D/A processor. Conversion resolution: 24/2.8824MHz or 3.072MHz. Bandwidth: DC to 150kHz, –3dB. Analog outputs level: Balanced (XLR): 2V RMS low, 5V RMS mid, 10V RMS high; half those values via the single-ended outputs (RCA/BNC). S/N ratio: >121dB. THD+N: 0.003%, full scale with 22kHz measurement bandwidth. Power consumption: Standby, 0.5W; normal operation: 120W max.
Dimensions: Main unit: 17.3" (440mm) W × 5.23" (133mm) H × 17.3" (440mm) D. Weight: 44lb (20kg) (converter); 51lb (23kg) (power supply).
Finish: Silver aluminum; anthracite and gold options available.
Serial numbers of units reviewed: 0X651904 (converter and PS) auditioned; 0X651902/0X651904 measured. Manufactured in Switzerland.
Price: $95,000 and up; $104,000 as auditioned. Approximate number of US dealers: 11, plus two in Canada. Warranty: Three years, parts and labor.
Manufacturer: CH Precision, Sàrl, ZI Le Trési 6B, 1028 Préverenges, Switzerland. Tel: (41) (0)21-701-9040. Web: ch-precision.com.

