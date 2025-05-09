Tube Power Amp Reviews

Sidebar 1: Specifications Description: Mono tube power amplifier operating in class-A with a double parallel single-ended output stage. Tube complement: Four 845 power triodes, one ECC82, one ECC83. Inputs: one RCA, one XLR. Output power: 80W into 8 ohms (19dBW). Frequency range: 20Hz–30kHz. Feedback: 14dB. Input impedance: 47k ohms RCA, 10k ohms XLR. Output impedance: Two taps, 4 ohms and 8 ohms. Power consumption: ~400VA.
Dimensions: 19.3" (490mm) W × 30.5" (775mm) D × 11.2" (285mm) H. Weight: 155lb (70.3kg).
Price: $49,998/pair. Number of US dealers: 31.
Serial numbers of units reviewed: 350072L, 350072R.
Manufacturer: Unison Research, Via Barone, 4 – 31030 Dosson di Casier (Treviso), Italy. Tel: +39 0422 633547. Email: tecnico@unisonresearch.com. Web: Unisonresearch.com/en. US distributor: Fidelity Imports, 7 Crown Ct., Manalapan Township, NJ 07726. Tel: (609) 369-9240. Email: info@fidelityimports.com.
