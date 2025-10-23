Integrated Amp Reviews

Sidebar 1: Specifications Description: Streaming integrated amplifier with FM tuner. Output power: 250Wpc into 4 ohms, 125Wpc into 8 ohms (both equivalent to 21dBW). Frequency range: 1Hz–60kHz. Preamp S/N ratio: 105dB, unweighted; 109dB, A-weighted. Digital inputs: 1 standard S/PDIF (coax); 1 TosLink; 1 USB DAC; 1 HDMI ARC. Analog inputs: two pair single-ended on RCAs. Analog outputs: one pre-out; two subwoofer out (RCA). DAC with two 32-bit sigma-delta D/A converters per channel. PCM sampling rate up to 768kHz. DSD: single-bit D/A converter, up to DSD512. Signal processor with four selectable oversampling algorithms. Roon Ready. Supported streaming services: Tidal, Tidal Connect, Qobuz, Qobuz Connect, Deezer, Amazon Music HD, High Res Audio, Apple AirPlay, and Bluetooth. Accessories: power cable, SRC-2 remote control, Wi-Fi, FM antennas.
Dimensions: 14.9" (378.5mm) W × 3.9" (99mm) H × 13.6" (345mm) D. Weight: 13.7lb (6.2kg).
Finishes: Anodized aluminum, silver, or black.
Serial number of unit reviewed: 3512-3359-00037. Made in Germany.
Price: $10,990. Approximate number of dealers in the US and Canada: 26. Warranty: 5 years.
Manufacturer: T+A Elektroakustik GmbH, Planckstrasse 9–11, D-3205 Herford, Nordrhein-Westfalen, Germany. Tel: +49 522176760. Email: info@ ta-hifi.de. Web: ta-hifi.de/en. Distributor: T+A North America, 2800 St. Marys Rd., St. Marys, GA 31558. Tel: (912) 576-7000. Email: hello@tahifi-na.com.
