Room Treatment Reviews

Active DSP-controlled electronic bass trap. Construction: Aluminum. Controls: Power on/off, gain (required only for very reverberant rooms). Optional web control app. Voltage: 100/240V (50–60Hz). Power consumption: Standby, 1W; regular use, 20–40W; Maximum, 48W.25.2" (640mm) L, 8.25" (210mm) Diameter. Weight: 33lb (15kg).Matte Black, Matte White.100002416198, 100002416092. Manufactured in Switzerland.$3950 each. Approximate number of US dealers: 6. Warranty: 5 years on transducers and electronics, 2 years on aluminum enclosure.PSI Audio, Relec SA, Rue des Petits-Champs 11a+b, 1400 Yverdon-les-Bains, Switzerland. Tel: (41) (0)24-426-04-20. Web: psiaudio.com. US distributor: Eleven Dimensions Media, LCC., 40 Fourth Street #259, Petaluma, CA 94952. Tel: (707) 981-4833. Email: jason@11dmedia.com