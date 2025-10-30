Digital Processor Reviews

McIntosh DS200 streaming D/A processor Associated Equipment

Sidebar 2: Associated Equipment

Digital sources: dCS Bartók APEX streaming DAC, Oppo UDP-203 universal disc player.
Preamplifier: Benchmark LA4.
Power amplifier: Benchmark AHB2.
Integrated amplifier: McIntosh MA6500.
Loudspeakers: Bowers & Wilkins 808, Amphion One18.
Accessories: Butcherblock Acoustics equipment rack, various cables and connectors made by Belden, Canare, Mogami, Switchcraft, ITT-Cannon, Neutrik.—Tom Fine

Company Info

McIntosh Laboratory Inc.
2 Chambers St.
Binghamton
NY 13903
(607) 723-3512
mcintoshlabs.com

